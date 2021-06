The Legend of Zelda, tra Breath of the Wild 2, Wind Waker, Twilight Princes: parla Grubb

A brevissima distanza dalla presentazione del nuovo trailer di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, ripartono senza sosta i rumor e le indiscrezioni che circondano il futuro del brand del colosso di Kyoto.

Nello specifico, il giornalista e insider videoludico Jeff Grubb, parte della redazione di Venture Beat, commenta l'annuncio della finestra di lancio del sequel di The Legend of Zelda, ricollegandola ai rumor che negli ultimi mesi avevano indicato il possibile ritorno di The Legend of Zelda: Wind Waker e The Legend of Zelda: Twilight Princess su Nintendo Switch.

Secondo quanto riferito da Jeff Grubb, entrambe le rimasterizzazioni sarebbero in verità già sostanzialmente pronte ad approdare sul mercato. Originariamente previste per il 35° anniversario di The Legend of Zelda, che cade proprio nel 2021, le produzioni non avrebbero però al momento ancora una data di lancio definitiva. La ragione, prosegue Jeff Grubb, sarebbe legata a presunte incertezze sull'effettiva possibilità che The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 possa arrivare nel corso del 2022. Nel caso di un'eventuale posticipo, conclude il giornalista, Nintendo avrebbe così la possibilità di colmarlo con i rifacimenti di Wind Waker e Twilight Princess.



Ricordiamo ad ogni modo che le presunte versioni Nintendo Switch dei due capitoli della saga non sono mai state ufficialmente annunciate e che ci troviamo dunque di fronte a semplici rumor, che potrebbero infine rivelarsi errati in toto o in parte.