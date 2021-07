The Legend of Zelda Breath of the Wild: quanti anni ha Link nel gioco?

L’ultimo capitolo della serie principale di The Legend of Zelda ha rappresentato un punto di svolta decisivo per la saga, slegandosi per la prima volta completamente dalla linea temporale dei capitoli precedenti per quanto riguarda la narrazione e mantenendo invece inalterati gli elementi base che caratterizzano la serie e la rendono unica.

Tra gli elementi che sono stati mantenuti simili ai capitoli precedenti è possibile annoverare anche la natura piuttosto misteriosa ed enigmatica del protagonista del gioco, ovvero l’eroe Link, del quale conosciamo il nome ma non il passato, le origini e tanto altro ancora - se non che Link incarna l’anima del cosiddetto Spirito dell’Eroe, uno dei tre pezzi della magica Triforza. Tra le tante incognite che aleggiano sul passato del Link che funge da protagonista in The Legend of Zelda Breath of the Wild vi è anche quella sulla sua età: all’interno del gioco non viene infatti mai menzionato il numero di anni di Link, che viene rappresentato nel titolo con le sembianze di un ragazzino. Sul web si è quindi scatenata la solita caccia agli indizi e alle speculazioni per tentare di portare alla luce la verità, una ricerca durata anni che ha portato alcuni utenti ad elaborare una teoria che sembrerebbe poter essere piuttosto vicina alla verità.

Secondo questa ipotesi, infatti, per stabilire l’esatta età di Link all’interno di The Legend of Zelda Breath of the Wild sarebbe necessario basarsi su uno dei flashback della principessa Zelda risalente a prima degli eventi del gioco, nel quale si intravede la ragazza accedere ad un particolare sacrario insieme a Link - che all'epoca dei fatti ci viene detto ricoprire il ruolo di Guardia Reale della principessa - e nel farlo rivelare che è necessario aver compiuto i 17 anni di età per accedere a questo sacrario. Di conseguenza, si evince che anche Link, in quel momento, dovesse avere 17 anni. A questi vanno poi aggiunti i 100 anni che trascorrono dall'antefatto di Breath of the Wild all'inizio effettivo del gioco, periodo durante il quale Link viene ibernato all'interno di uno speciale sacrario in seguito all'avvento della calamità Ganon: ecco che quindi si giunge ad un numero finale di ben 117 anni, che corrisponderebbero alla vera età di Link al momento degli eventi narrati in The Legend of Zelda: Breath of the Wild.