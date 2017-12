The Legend of Zelda Breath Of The Wild: Eiji Aonuma spiega l'assenza dell'arpione

Nei giorni scorsi,ha fatto nuovamente parlare di sé grazie alla vittoria del premioai

L'esperienza di gioco, inoltre, si è ulteriormente arricchita con la pubblicazione del DLC La Ballata dei Campioni. Lo storico produttore della serie, Eiji Aonuma, ha così rilasciato un bel po' di interviste negli ultimi giorni. Dopo aver parlato della presenza della moto nel DLC appena menzionato, ha anche spiegato i motivi di un'assenza eccellente nel gioco completo, quella dell'arpione.

L'arpione è un dispositivo piuttosto comune nella serie, essendo apparso in sei differenti capitoli, ma in Breath of the Wild risulta tuttavia assente. Il team ha preso in considerazione la sua inclusione durante le fasi iniziali dello sviluppo, ma ha poi optato per l'esclusione. A tal proposito Aonuma ha dichiarato: "Andava a cozzare con gli obiettivi che ci eravamo preposti per Breath of the Wild. Con l'arpione, che solitamente rendiamo accessibile nelle fasi finali dei nostri giochi, i giocatori sarebbero potuti andare ovunque. In questo capitolo abbiamo invece preferito concentrarci sulle scalate e sull'utilizzo della paravela".

Ad un certo punto della lavorazione gli sviluppatori hanno anche testato un doppio arpione, che trasformava Link in una sorta di Spider-Man. Tutto ciò avrebbe completamente rovinato le meccaniche di gioco e l'idea è stata definitivamente abbandonata.

Cosa ne pensate? Siete d'accordo con lui? Vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il gioco del 2017 con la più alta media su Metacritic, è disponibile per Nintendo Wii U e Nintendo Switch.