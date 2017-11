The Legend of Zelda Breath of the Wild è attualmente il gioco più premiato del 2017

è ad oggi il videogioco del 2017 che ha ricevuto il maggior numero di premi come Game of the Year, superando l'agguerrita concorrenza composta da titoli come, solamente per citare due dei titoli più acclamati dell'anno.

Il nuovo gioco di Zelda è stato premiato come Gioco dell'Anno da Computer Bild, Stuff Gadgets, Pocket-Lint, Trusted Reviews, Golden Joystick Awards, TIME, Game Debate e Premios Xataka, ricevendo dunque importanti riconoscimenti da parte della stampa internazionale.

The Legend of Zelda Breath of the Wild è ora disponibile su Wii U e Nintendo Switch, nei negozi americani è appena arrivata la nuova Explorer's Edition, riedizione che include il gioco completo, una guida da 100 pagine a colori e una mappa di Hyrule. Questa speciale versione non è ancora stata confermata per l'Europa, ricordiamo inoltre che entro fine anno arriverà su eShop il secondo DLC intitolato La Ballata dei Campioni, la cui data di uscita non è stata ancora svelata.