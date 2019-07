The Legend of Zelda Breath of the Wild: avvistata l'Isola Primula di Zelda Wind Waker!

The Legend of Zelda: Breath of The Wild ha debuttato nel marzo 2017, contestualmente al lancio di Nintendo Switch. Sono dunque ormai trascorsi un paio d'anni, eppure la community continua a scoprirne le sorprese!

In particolare il team di GameExplain ha avvistato nel gioco un simpatico easter egg, che porta all'interno del mondo di Breath of the Wild una celebre location di un altro capitolo della saga Nintendo. Il vasto mondo all'interno del quale si svolgono le più recenti avventure di Link sembra infatti accogliere al suo interno un'isola decisamente particolare, che arriva direttamente da The Legend of Zelda: Wind Waker! Si tratta dell'Isola Primula, luogo di inizio di un'altra lunga ed emozionante avventura di Link. Per godere al meglio di ogni somiglianza presente tra le due aree, vi suggeriamo la visione del video che trovate in apertura a questa news: cosa ve ne pare, ve ne eravate già accorti?



The Legend of Zelda: Wind Waker è stato originariamente pubblicato su Game Cube, ma il gioco è ritornato a disposizione dei videogiocatori grazie ad un'operazione di rifacimento che ha dato i natali ad una sua versione HD, esordita su Nintendo Wii U. Per maggiori informazioni sul coloratissimo titolo, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye, il nostro Francesco Fossetti ne ha ampiamente discusso nella sua recensione di The Legend of Zelda Wind Waker HD. Restando invece in tema di easter egg a tema Zelda, sapevate che i fan hanno tradotto il messaggio in lingua Gerudo nel trailer di Zelda Breath of the Wild 2?