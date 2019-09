The Legend of Zelda Breath of the Wild: ecco come pescare pesci...fischiando!

La Casa di Kyoto ha già annunciato un sequel di Breath of the Wild, eppure questo capitolo di The Legend of Zelda, esordito su Wii U e Nintendo Switch, non cessa di sorprendere i giocatori.

Recentemente, infatti, l'ampia community attiva sul titolo ha scoperto un interessante peculiarità, che rende davvero semplice dedicarsi all'arte della pesca. A segnalarne la scoperta è stato l'utente Reddit "charlieboy95", che ha condiviso un video dedicato proprio a questo simpatico trucco. Link sembra infatti essere in grado di raccogliere un ampio numero di pesci semplicemente...fischiando! Se il vostro alter ego videoludico si trova posizionato su di una piattaforma galleggiante distante dalla riva di un fiume, gli sarà infatti sufficiente emettere uno o più fischi per spingere la fauna ittica a dirigersi precipitosamente verso la sponda opposta. Qui, i pesci si spiaggeranno e potranno essere facilmente recuperati dal nostro Link, con una fatica davvero minima! Per vedere questo strano fenomeno in azione, potete dare uno sguardo al video che trovate in apertura a questa news: avevate già scoperto questo trucco nel corso delle vostre avventure nell'universo di Hyrule?



The Legend of Zelda: Breath of the Wild, oltre ad una calda accoglienza da parte della critica, ha riscosso ampio apprezzamento da parte del pubblico, conquistandosi negli USA il titolo di gioco più venduto dell'intera serie Zelda.