The Legend of Zelda Breath of the Wild: confermata la Explorer's Edition

Sulle pagine di alcuni rivenditori online è apparso. Il titolo Nintendo è già disponibile in questa nuova versione in Nord America al costo di $49,99 (prezzo riportato su Amazon.com ) ed è destinato ai soli possessori di Switch.

The Legend of Zelda Breath of the Wild: Explorer's Edition includerà una copia fisica dell'acclamato gioco, la "guida dell'esploratore" comprensiva di 100 pagine in totale, e una mappa di Hyrule a doppia facciata.

Al momento, come accennato in precedenza, questa nuova edizione è disponibile solo in Nord America, e non abbiamo informazioni circa una release europea. Continuate a seguire le nostre pagine per eventuali aggiornamenti. Ricordiamo che The Legend of Zelda: Breath of the Wild è stato nominato Gioco dell'Anno ai Golden Joystick Awards.