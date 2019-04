The Legend of Zelda Breath of the Wild: ora disponibile l'aggiornamento per Labo VR

Con l'annuncio del quarto set toycon di Nintendo Labo, la Casa di Kyoto ha portato su Nintendo Switch un peculiare progetto legato al gaming in realtà virtuale.

Giunto all'improvviso, l'annuncio ha colto piuttosto di sorpresa la community videoludica. Ad attirare ulteriore curiosità nei confronti del nuovo kit ha inoltre contribuito la notizia della possibile compatibilità con esso di giochi Nintendo Switch del tenore di Super Mario Odyssey e The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Presentata con un Trailer dedicato, questa feature di Labo VR ha certamente suscitato ulteriore stupore.



Ebbene, finalmente gli utenti incuriositi dall'iniziativa avranno modo di sperimentarla in prima persona. Come potete facilmente verificare in calce a questa news, infatti, l'account Twitter ufficiale di Nintendo Italia informa i videogiocatori che è ora disponibile un aggiornamento gratuito per The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Quest'ultimo introduce appunto in-game il supporto al visore VR di Nintendo Labo. Un'occasione interessante per sperimentare l'ultima avventure di Link da una prospettiva quantomeno inusuale: avete intenzione di provarla?

Ne approfittiamo inoltre per segnalare ai lettori che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione di Nintendo Labo VR, all'interno della quale Francesco Fossetti vi accompagna alla scoperta delle potenzialità di questo progetto decisamente inaspettato.