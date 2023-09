The Legend of Zelda Breath of the Wild: esiste una tech demo per Switch 2?

Eurogamer.net e VGC confermano che Nintendo Switch 2 è stata presentata a porte chiuse alla Gamescom a pochi sviluppatori selezionati, ai quali sono state mostrate due demo in azione (non è chiaro se sui dev kit o su un prototipo della console finale).

Una di queste demo sarebbe una versione aggiornata e ottimizzata di The Legend of Zelda Breath of the Wild, gioco uscito al lancio di Switch nel 2017 (e pubblicato in contemporanea anche su Wii U). Le fonti di VGC parlano di una tech demo con un framerate maggiore e una risoluzione più alta rispetto a quella del gioco per Switch, una demo tecnica pensata per mostrare le potenzialità della nuova console.

Tuttavia, non sembrano esserci piani per commercializzare una nuova versione del gioco, la demo in questione a quanto pare non presentava sequenze di gameplay interattive, trattandosi come detto di una demo tecnica pensata per il nuovo hardware, praticamente un vero e proprio "showcase" delle capacità tecniche di Nintendo Switch 2.

Non aspettiamoci dunque una remaster o una riedizione di The Legend of Zelda Breath of the Wild, al momento questa ipotesi non sembra essere nei piani di Nintendo. Chissà a questo punto se e quando vedremo un video di questa tech demo...