The Legend of Zelda Breath of the Wild: giocatore lo completa senza camminare o correre!

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha accompagnato il lancio di Nintendo Switch, ed è dunque sul mercato ormai da più di tre anni: nonostante ciò, la community non ha ancora cessato di sperimentare tutti i modi per approcciarsi al titolo, tanto che c'è chi vi ha giocato per oltre 300 ore!

Tra gli esempi più bizzarri possiamo citare la "No Walking Run" portata a compimento dall'utente YouTube PointCrow, già noto per aver accettato altre sfide nell'universo di Breath of the Wild. In questo caso specifico, il content creator ha accettato di giocare il titolo dall'inizio alla fine senza poter far camminare o correre il proprio alter ego.

Ogni altra forma di movimento risultava invece concessa: il povero Lin si è dunque trovato costretto a percorrere la mappa di gioco utilizzando il deltaplano, nuotando, sfrecciando a bordo del suo prezioso scudo oppure, laddove ogni altra alternativa era impraticabile, saltellando senza sosta attraverso i dungeon di The Legend of Zelda: Breath of the Wild! Un'impresa alquanto peculiare, ma sicuramente divertente da osservare: potete dare uno sguardo alla run di PointCrow grazie al video disponibile in apertura a questa news.



In tema di esperimenti, recentemente un giocatore ha ricreato un dungeon di Zelda Breth of the Wild usando Nintendo Labo.