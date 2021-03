The Legend of Zelda Breath of the Wild: l'impressionante mod PC offre 8K e ray tracing

The Legend of Zelda: Breath of the Wild con una risoluzione 8K e il supporto al ray tracing? Sembrerebbe impossibile immaginare l'esistenza di una simile versione portata all'ennesima potenza visiva, eppure qualcuno è riuscito a realizzare una mod per Switch emulata su PC del capolavoro Nintendo che offre tali possibilità.

Digital Dreams, un canale Youtube che si occupa di perfezionare tecnicamente giochi delle passate generazioni portandoli alla massima espressione visiva, è riuscito nell'impresa di portare a 8K ed aggiungere il ray tracing nel titolo Nintendo faccio un ampio lavoro di aggiornamento sulla versione emulata su PC. Gli autori sono riusciti anche a perfezionare al massimo il frame-rate, che adesso non subisce cali nemmeno nelle aree tecnicamente più complesse come il Bosco dei Korogu. Il filmato, di una decina di minuti circa, ci mostra anche il gioco in azione nell'open world, arrivando fino alla Regione di Faron dove viene dato pieno sfoggio degli effetti di ray tracing.

Si tratta di un lavoro impressionante che riesce anche a non alterare l'essenza del gioco originale, che raggiunge qui l'apice tecnico continuando sempre ad offrire le stesse meccaniche e lo stesso ricchissimo mondo amati dai giocatori.

Zelda Breath of the Wild ha festeggiato 4 anni dal suo debutto, avvenuto il 3 marzo 2017 in contemporanea con Nintendo Switch. Di recente è stato inoltre scoperto un glitch che attiva la visuale in prima persona in Zelda Breath of the Wild.