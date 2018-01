The Legend of Zelda Breath of the Wild in 4K/60 FPS con la nuova versione di CEMU

Gli autori dell'autorehanno recentemente aggiornato l'applicazione, ottimizzando l'emulatore sia per le configurazioni meno performanti che per le CPU e le GPU top di gamma. Il risultato sembra notevole, come dimostra un nuovo video che mostraper Wii U girare suin 4K e 60 fps.

Utilizzando un PC equipaggiato con GPU NVIDIA GeForce GTX1080, processore Intel Core i7-6700 4.2 GHZ e 16 GB di RAM, l'autore del video è riuscoto a giocare a The Legend of Zelda Breath of the Wild per Wii U su PC in 4K e 60 fps stabili, utilizzando CEMU 1.11.13, ultima versione disponibile.

Nintendo non è ancora intervenuta per bloccare i lavori su CEMU ma il team responsabile dell'emulatore si è dichiarato disposto a interrompere il progetto in caso di esplicita richiesta da parte della casa di Kyoto. La notizia riportata ha il solo scopo di illustrare gli avanzamenti tecnici nel campo del gaming e dell'emulazione, e non vuole in nessun modo incitare o favorire la pirateria, pratica che la nostra redazione condanna in ogni sua forma.