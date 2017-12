The Legend of Zelda Breath of the Wild: livestream in programma il 12 dicembre

ha annunciato che il 12 dicembre andrà in onda su Niconico uno speciale livestream dedicato a. I contenuti della trasmissione non sono noti ma lo show non sarà legato in alcun modo al nuovo DLC, in arrivo a fine anno.

Alla trasmissione parteciperanno il cantante Ichiro Mizuki e la doppiatrice Ruriko Aoki in viste di conduttori. Non è chiaro cosa abbia in serbo la casa di Kyoto, al momento il livestream è stato confermato solo per il Giappone e non si fa cenno dello show sui canali social occidentali di Nintendo.

The Legend of Zelda Breath of the Wild è il videogioco più premiato del 2017, vincitore di numerosi premi come Game of the Year e di altri riconoscimenti relativi al comparto stilistico e narrativo.