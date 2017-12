The Legend of Zelda Breath of the Wild è il miglior gioco dell'anno anche secondo Famitsu

Il 2017 sta per giungere al termine, manon ha ancora smesso di ottenere consensi.ha stilato la classifica dei migliori titoli usciti quest'anno, e in cima c'è proprio il capolavoro di

A seguire le prime 5 posizioni della lista, pubblicata nel numero del settimanale arrivato nelle edicole giapponesi quest'oggi 26 dicembre:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Dragon Quest XI: Sugisarishi Toki o Motomete NieR: Automata Splatoon 2 Super Mario Odyssey

Cosa ne pensate della classifica proposta dalla redazione di Famitsu? Sono tutti, indubbiamente, titoli eccellenti. Purtroppo, i giocatori occidentali non hanno ancora potuto mettere le mani su Dragon Quest XI, attualmente disponibile esclusivamente in Giappone su PlayStation 4 e Nintendo 3DS, e in arrivo dalle nostre parti in una non meglio precisata data del 2018.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, disponibile su Nintendo Switch e Nintendo Wii U, è stato premiato come Gioco dell'Anno anche ai Game Awards 2017 e dalle redazioni di Gamespot USA e Polygon. Lo storico produttore della serie, Eiji Aonuma, ha dichiarato che dopo La Ballata dei Campioni non verranno pubblicate ulteriori espansioni in futuro.