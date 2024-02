The Legend of Zelda: Breath of the Wild è in offerta su Amazon con lo sconto del 35%

Non è necessario descrivere The Legend of Zelda: Breath of the Wild, del titolo se ne è parlato moltissimo e spesso viene preso come metro di paragone per gli action rpg che tanto ci appassionano. Il gioco è diventato famoso anche per aver saputo rivoluzionare i capisaldi che hanno caratterizzato la serie per 30 anni.

In questa avventura saremo chiamati ad attraversare campi, foreste e scalare montagne per cercare di capire cosa è successo al regno di Hyrule, il tutto condito dalla possibilità di godersi l’avventura in qualunque luogo e momento grazie alle caratteristiche uniche di Nintendo Switch. il gioco è infatti giocabile sia collegando la console ad una TV, sia in modalità portatile.

Link si risveglia dopo un sonno durato 100 anni in un luogo che non aveva mai visto prima, non ha nessun ricordo del passato e si ritrova davanti agli occhi un regno in rovina. In questa landa desolata, Link decide di intraprendere un grande viaggio per recuperare la memoria e scoprire cosa è accaduto al Regno di Hyrule. Per la prima volta in assoluto Link potrà esplorare un mondo open-world dove ogni luogo visibile può essere raggiunto e visitato, affrontando nemici giganteschi, cacciando animali selvatici e raccogliendo cibo e oggetti utili alla sopravvivenza.

Il gioco è ora in offerta a questo link ad un ottimo prezzo, 45,99 euro con lo sconto del 35% dal prezzo di listino di 69,99 euro, incredibilmente uno dei più bassi di sempre dalla sua uscita. Nintendo è famosa anche per non abbassare mai i prezzi dei suoi giochi di punta e questo ne è un esempio vivente.