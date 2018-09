The Legend of Zelda: Breath of the Wild è ora il gioco della serie più venduto in Giappone

Dopo aver mantenuto il recordo sin dal 1998, The Legend of Zelda: Ocarina of Time ha infine dovuto cedere il posto a Zelda: Breath of the Wild: il titolo open world uscito nel 2017 su Nintendo Wii U e Switchm è diventato l'episodio in grafica 3D della serie più venduto di sempre in Giappone.

Come rivelato dall'ente Media Create, Zelda: Breath of the Wild è riuscito a vendere fino a 1.25 milioni di copie nel Paese del Sol Levante, considerando sia la versione Switch che Wii U. Come dimostrato dal grafico che trovate in calce alla notizia, Ocarina of Time cede lo scettro all'ultimo episodio del franchise. Staremo a vedere per quanto tempo Breath of the Wild riuscirà a questo punto a mantenere questo prestigioso primato.

Ricordiamo che The Legend of Zelda: Breath of the Wild è disponibile ora su Nintendo Switch e Wii U. Negli scorsi mesi, Eiji Aonuma ha dichiarato di non escludere la possibilità di portare un ulteriore episodio della serie su Switch. Per ulteriori dettagli sul gioco, vi rimandiamo alla nostra Recensione.