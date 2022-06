The Legend of Zelda Breath of the Wild: nuovo record assoluto speedrun Any%

Nuovo record del mondo per le speedun di The Legend of Zelda Breath of the Wild in modalità Any%: lo speedrunner, YouTuber e streamer Koroks ha infatti completato il gioco in ventiquattro minuti e dieci secondi, stabilendo un nuovo record assoluto.

Nello specifico Koroks ha impiegato poco più di 24 minuti per completare il gioco, chiaramente senza pensare alla percentuale di completamento e senza occuparsi di quest secondarie o altre attività, nelle speedrun Any% l'obiettivo è unicamente quello di arrivare ai titoli di coda nel minor tempo possibile, anche sfruttando bug e glitch, senza preoccuparsi delle statistiche o di altri aspetti.

Obiettivo raggiunto nel caso di Koroks, che con il suo nuovo tempo ha imposto un nuovo record del mondo di categoria per The Legend of Zelda Breath of the Wild, nessun altro speedrunner è stato più veloce di lui e lo stesso Koroks ammette di avere ancora margini di miglioramento e non è escluso che proverà ad abbassare ulteriormente il tempo.

Un trucco? Lo speedrunner ha impostato i dialoghi in francese, questo perché i testi risultano essere più brevi se tradotti in questa lingua e dunque si possono risparmiare preziosi secondi, quanto mai utili per limare i propri record in speedrun dove anche pochi millesimi di secondo fanno la differenza.