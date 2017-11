The Legend of Zelda Breath of the Wild: il secondo DLC uscirà a dicembre?

ha recentemente ribadito che il secondo DLC diarriverà molto presto, senza però scendere ulteriormente nei dettagli. Oggi, un'immagine promozionale trapelata dal Nintendo eShop sembra svelare la finestra di lancio di questo atteso contenuto aggiuntivo.

Secondo quanto riportato, il DLC La Ballata dei Campioni è attualmente previsto per il mese di dicembre, giusto in tempo per la stagione natalizia, in linea con quanto dichiarato la scorsa primavera dalla casa di Kyoto.

Stando ad altri rumor, The Champion Ballad uscirà invece il 23 novembre, così da essere disponibile per il Giorno del Ringraziamento, una delle feste più importanti in Nord America per quanto riguarda gli acquisti. Restiamo in attesa di eventuali annunci ufficiali in merito da parte di Nintendo.