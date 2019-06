The Legend of Zelda Breath of the Wild 2: il gioco è ufficialmente in sviluppo!

La conferenza del Nintendo Direct E3 2019 si chiude con una vera e propria bomba videoludica: la Casa di Kyoto ha infatti appena confermato una notizia che riempirà di gioi ai dan della serie Zelda.

A chiusura del Nintendo Direct è stato infatti mostrato un trailer che ha immediatamente riportato i videogiocatori all'interno del mondo di The Legend of Zelda: Breath of The Wild. Ma non si tratta nè di un DLC nè di un'espansione: la Grande N ha infatti voluto svelarci che il sequel dell'acclamato titolo è ufficialmente in fase di sviluppo.



Non sappiamo ancora quale sarà il titolo ufficiale di questo "The Legend of Zelda: Bretah of the Wild 2" e non è stata indicata una precisa finestra di uscita, ma, intanto, potete godervi questo primo teaser trailer: lo trovate in apertura a questa news, buona visione!



Sulle pagine di Everyeye, trovate ovviamente la nostra recensione di The Legend of Zelda Breath of the Wild, a cura di Francesco Fossetti.