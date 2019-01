The Legend of Zelda: Breath of the Wild, uno streamer completa il gioco bendato

Se siete alla ricerca di una sfida da provare, o di una memorabile impresa da raccontare, quella compiuta dallo streamer CrystalSaver è degna di ammirazione da parte dei gamer: è riuscito a completare The Legend of Zelda: Breath of the Wild completamente bendato.

La sfida è iniziata il 16 dicembre ed ha richiesto la bellezza di 104 ore per essere portata a termine, completando le quest principali, recuperando tutti i ricordi, ottenendo perfino la Master Sword e sconfiggendo il boss finale senza alcun tipo di aiuto esterno.

Nessuno era mai riuscito nell'impresa, anche se alcuni avevano completato delle sezioni del gioco senza l'ausilio della vista. CrystalSaver è però un veterano in questo senso, visto che ha completato, incluso il titolo Nintendo, un totale di sette giochi da bendato, di cui sei erano proprio altri titoli della serie di Zelda.

Per riuscirci ha dovuto ricorrere ad alcuni stratagemmi uditivi, come ad esempio il saltare anziché correre, che oltre a consentirgli di camminare in linea retta, gli permetteva di capire il tipo di terreno, e quindi di clima, con il quale avesse a che fare in modo da agire di conseguenza.

Che ne pensate dell'impresa dello streamer? Voi riuscireste a completare un gioco intero, magari anche non grande come Breath of the Wild, senza poter vedere nulla?