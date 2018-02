The Legend of Zelda Breath of the Wild ha venduto oltre un milione di copie in Giappone

Secondo gli ultimi dati diffusi da Media Create,ha superato quota un milione di copie vendute sul mercato giapponese dal lancio, avvenuto a marzo 2017.

Nello specifico, The Legend of Zelda Breath of the Wild ha venduto 871.528 copie su Nintendo Switch e 133.024 unità su Wii U, per un cifra totale di poco superiore al milione. Si tratta del miglior risultato ottenuto dai tempi di The Legend of Zelda Ocarina of Time, uscito nel 1998, ad oggi il gioco della serie più venduto in Giappone negli ultimi 20 anni.

The Legend of Zelda Breath of the Wild è stato premiato come Miglior Gioco dell'Anno da numerose testate internazionali, aggiudicandosi il prestigioso riconoscimento anche durante i Game Awards dello scorso dicembre.