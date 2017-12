The Legend of Zelda Breath of the Wild: Video Recensione dell'espansione La Ballata dei Campioni

Consi chiude definitivamente l’avventura di Link nelle terre di Hyrule. Decisamente più interessante e sostanzioso rispetto al precedente "".

Il nuovo contenuto aggiuntivo rappresenta però una semplice estensione dell'esperienza di gioco classica, scegliendo di puntare su una narrazione diluita, e su avanzamento composto da una serie di prove nascoste nei sacrari. Con The Champion Ballad si chiude, per il momento, il supporto post lancio per The Legend of Zelda Breath of the Wild, Nintendo non ha infatti annunciato ulteriori contenuti aggiuntivi in arrivo nel 2018 ma non è escluso che nuovi DLC possano uscire in futuro, considerando il grande successo riscosso dai giochi e dai pacchetti aggiuntivi.

Per saperne di più sulla nuova espansione di The Legend of Zelda Breath of the Wild vi rimandiamo alla recensione de La Ballata dei Campioni.