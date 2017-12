The Legend of Zelda Breath of the Wild vince un nuovo premio come Gioco dell'Anno

Lo scorso weekend,è stato premiato come miglior gioco dell'anno ai Game Awards 2017, nelle scorse ore il giocoha ricevuto un nuovo riconoscimento, vincendo il premio Game of the Year aldi Bilbao.

Continua l'enorme successo di critica di The Legend of Zelda Breath of the Wild, ad oggi il gioco più premiato del 2017 nonchè uno dei più coronati di sempre per quanto riguarda i riconoscimenti della categoria GOTY.

Riconoscimenti importanti per l'ultimo episodio della serie The Legend of Zelda, uscito lo scorso mese di marzo su Wii U e Switch. Ricordiamo che la scorsa settimana Nintendo ha pubblicato anche la seconda espansione, La Ballata dei Campioni, ora disponibile per il download.