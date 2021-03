The Legend of Zelda Breath of the Wild in VR: gruppo di fan lavora a una mod su PC

Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, alcuni giocatori hanno trovato il modo di sfruttare un glitch e sbloccare la visuale in prima persona all'interno di The Legend of Zelda Breath of the Wild. I modder, intanto, stanno lavorando a qualcosa di ancor più elaborato per riuscire a rendere maggiormente immersiva l'esperienza in quel di Hyrule.

Un gruppo di fan sta infatti portando avanti una vera e propria mod in VR ed ha pubblicato un primo concept video del proprio lavoro, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia. La mod, quindi, è ancora lontana dal potersi dire completa, ma i risultati - al netto di non poter provare il tutto con mano tramite un visore - sono già sorprendenti grazie alla nuova prospettiva e alla risoluzione maggiore che è possibile raggiungere su PC. La mod, infatti, è ovviamente eseguibile soltanto tramite Cemu, l'emulatore Wii U.

Stando a quanto ci viene riferito, la versione finale della mod potrebbe richiedere un PC particolarmente potente per riuscire a reggere il tutto, ed una pubblicazione della stessa potrebbe giungere soltanto a mesi di distanza da adesso. Al momento non vi è alcun supporto ai motion control, come descritto all'interno della descrizione del video, dal momento che si tratterebbe di un'ulteriore sfida di modding per gli autori. Al momento il gruppo di appassionati si dice incerto sul da farsi, ma non esclude la possibilità di mettersi al lavoro in futuro per trovare una soluzione ispirandosi ad un metodo utilizzato con Skyward Sword per Wii con cui le oscillazioni del controller VR verrebbero tradotte direttamente in-game.

The Legend of Zelda Breath of the Wild è già giocabile in VR in modo ufficiale tramite il kit di Nintendo Labo, ma se la mod dovesse essere davvero portata a termine ci aspetteremmo un'esperienza radicalmente diversa rispetto a quanto possiamo apprezzare già su Switch.