The Legend of Zelda: un candido cosplay di Zelda sotto la neve di Hyrule

Se il premio più importante ai TGA 2023 è sfuggito solo per un soffio, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha conquistato il Miglior Gioco dell'Anno per EDGE e per Metro. L'epopea Nintendo uscita su Switch ha convinto tutti, ma con l'inverno che si avvicina è tempo di tornare in una Hyrule innevata.

Sebbene The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sia stato il gioco più cercato dell'anno in Giappone, purtroppo la Grande N non ha annunciato buone nuove. Tears of the Kingdom non avrà sequel, per cui la storia cominciata con Breath of the Wild nel 2017 è ufficialmente giunta al termine. Ciò comunque non vuol dire che non verranno più pubblicati dei Zelda sullo stile di questi due. Nintendo aveva infatti già chiarito che il modello adotto con Breath of the Wild è il futuro di Zelda, poiché i format precedenti, come ad esempio quello di Ocarina of Time, sono diventati ormai troppo limitanti.

A dare un ultimo saluto a questa serie capolavoro ci pensa la cosplayer Carmen Sweetnaryu attraverso una magnifica interpretazione sotto la neve. In questo cosplay di Zelda, la principessa del regno di Hyrule esplora una zona montana completamente imbiancata. Coperta con una pelliccia candida per resistere alle basse temperature, la principessa ha i capelli lunghi come in BOTW.