The Legend of Zelda: chi è il protagonista della serie Nintendo?

La saga di The Legend of Zelda costituisce una delle serie in esclusiva più famose, amate ed apprezzate di sempre delle console Nintendo da ormai ben 35 anni, ma nonostante la longeva storia della serie sono ancora molti i giocatori che fanno confusione tra i due protagonisti del gioco.

Nonostante il titolo principale di ogni capitolo della serie sia The Legend of Zelda, infatti, il protagonista principale, nonché il personaggio che il giocatore controlla all’interno dei diversi capitoli, non si chiama Zelda, ma Link. Zelda infatti non è altri che la principessa del regno di Hyrule, il territorio fantastico che fa da sfondo alle vicende dei diversi capitoli della saga, la quale viene costantemente rapita dal nemico principale di ogni videogioco della serie di The Legend of Zelda, ovvero Ganondorf (chiamato anche Ganon).

L’eroe principale della serie è quindi Link, un personaggio che a seconda del capitolo preso in considerazione viene rappresentato talvolta con le sembianze di un ragazzino, come accade per esempio all’interno di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e del prossimo The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, talvolta invece con le sembianze di un adulto. Questa differenza è dovuta al fatto che non si tratta sempre della stessa persona a rappresentare il personaggio di Link, ma ragazzi sempre diversi che vengono scelti dal pezzo della Triforza chiamato Spirito dell’Eroe e assumono così le classiche sembianze e caratteristiche di Link.