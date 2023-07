The Legend of Zelda: quali sono i cinque boss più epici?

Sebbene gli scontri e le battaglie non siano quasi mai dei giochi della saga di Zelda, questo non ha impedito a molti dei capitoli della saga di presentare al giocatore boss fight di alta qualità, belle sia da vedere che da affrontare. Ecco quali i cinque migliori boss di The Legend of Zelda!

Spettro Ganon di Zelda Ocarina of Time

Questo boss appare in The Legend of Zelda Ocarina of Time, ed è uno di quelli stilisticamente e concettualmente più riusciti dell’intera serie: si tratta di una versione particolare del classico demone antagonista della saga, Ganon, il quale in questo caso compare sotto forma di clone della sua versione umana, ovvero Ganondorf. Vi ritroverete a combatterlo, prima a cavallo e poi a piedi, all’interno del Santuario della Foresta, nel quale egli sfrutterà i dipinti per spostarsi ed effettuare attacchi a sorpresa.

Link Oscuro in Zelda Ocarina of Time

Sempre da The Legend of Zelda Ocarina of Time proviene un altro boss particolarmente speciale e gradito ai fan della saga - nonostante compaia anche in altri capitoli della serie. Link Oscuro non è altro che una sorta di versione alternativa dell’eroe della serie, trasporta in chiave malvagia: si contrappone a Link durante il suo percorso e le sue avventure, cercando di ostacolarne la missione, ma non si sa nulla di lui, da dove provenga o quali siano le sue reali intenzioni e i suoi obiettivi. Nonostante questo, il fascino di vedere Link combattere contro un’altra versione di sé stesso è naturalmente impagabile e apprezzatissima.

Ganondorf in Zelda Twilight Princess

In The Legend of Zelda Twilight Princess è possibile ammirare una delle boss fight finali migliori dell’intera serie. In questo caso, Link si ritrova a combattere contro la forma umana dell’ormai classico antagonista, Ganon. Il combattimento si svolge in due fasi: durante la prima dovrete sconfiggere la forma demoniaca di Ganon, con il supporto della principessa Zelda, la quale prenderà parte attiva al combattimento cavalcando Epona e scagliando frecce di luce verso il nemico. Durante la seconda fase, invece, nei panni di Link dovrete ingaggiare un serrato duello corpo a corpo con Ganondorf, fino a sconfiggerlo in maniera definitiva.

Maschera di Majora in Zelda Majora's Mask

In The Legend of Zelda Majora's Mask i giocatori hanno la possibilità di affrontare quello che è a tutti gli effetti uno dei boss più strani ed inquietanti dell’intera serie, nonché uno dei più particolari. In questo combattimento dovrete infatti lottare contro la Maschera di Majora, icona di questo capitolo, un boss diverso da qualsiasi altro che induce terrore psicologico e tensione nel cervello del giocatore, grazie al sapiente utilizzo della musica e della scenografia.

Koloktos in Zelda Skyward Sword

L’ultimo boss che vi proponiamo in questa lista proviene da The Legend of Zelda Skyward Sword, titolo del quale è tra l'altro presente una edizione rimasterizzata: se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di The Legend of Zelda Skyward Sword HD. si tratta di una sorta di gigantesco automa o golem con ben sei braccia a disposizione per attaccare Link e difendere il proprio punto debole. Durante il combattimento, il giocatore dovrà utilizzare una frusta per cercare di rimuovere le braccia del nemico una dopo l’altra, afferrando poi le spade lasciate cadere dal boss stesso per colpire il suo punto debole e infliggere enormi quantità di danni.