The Legend of Zelda: il classico NES rivive in Minecraft grazie a un devoto fan

Ormai da tempo è prassi vedere ricreate all'interno di Minecraft le più disparate opere di culto, che si tratti di videogiochi, film o serie tv. E nel corso del tempo non sono chiaramente mancati omaggi ad un brand leggendario come The Legend of Zelda.

Un grande omaggio al classico originale, pubblicato originariamente in Giappone nel lontano 1986, arriva ora dallo youtuber C1OUS3R, che ha impiegato un mese per ricreare il capolavoro Nintendo all'interno dell'iconico sandbox targato Mojang, senza tra l'altro fare ricorso ad alcun tipo di mod. Attraverso un video, l'autore spiega nel dettaglio tutti i processi creativi che hanno portato alla riproduzione del primo Zelda in Minecraft, offrendo anche vari scorci del "gioco nel gioco" che colpiscono per la grandissima cura ed attenzione ai dettagli riposta per dare vita ad un lavoro fedelissimo al classico di riferimento.

Al momento la creazione di C1OUS3R non è giocabile, tuttavia lo youtuber fa sapere che la metterà a disposizione per il download non appena il suo video raggiungerà i 5000 like (nel momento in cui scriviamo ha raggiunto 1861 "mi piace"). E sebbene non si tratti del gioco intero, ma soltanto della fase iniziale dell'avventura fino al boss del primo dungeon, il risultato rimane ugualmente impressionante.

Restando in tema di omaggi, ecco il crossover fanmade tra Minecraft ed i Simpson. Lo sapevate invece che Minecraft è il gioco più cercato su Google dal 2004 ad oggi?