The Legend of Zelda: come si chiama il cavallo di Link?

I vari giochi di The Legend of Zelda si sono fatti sempre più massicci con il passare del tempo, offrendo mappe e scenari di dimensioni considerevoli e liberamente esplorabili. Ma muoversi attraverso Hyrule potrebbe non essere sempre così immediato, per questo Link fa affidamento su un nobile destriero in diverse sue avventure.

Per l'appunto, come si chiama il cavallo di Link? Il suo nome è Epona, fedele mezzo di trasporto capace di attraversare rapidamente vaste terre senza mai affaticarsi. Il cavallo fece la sua primissima comparsa in The Legend of Zelda: Ocarina of Time, con il nostro eroe che poteva richiamarla a sé suonando l'ormai celebre Epona's Song con la sua ocarina. Da allora sono stati diversi i giochi della serie in cui la creatura ha fatto la sua comparsa, sia come cavalcatura, sia come personaggio non giocabile o semplice comparsa.

Epona appare in altri capitoli di Zelda quali Majora's Mask, Oracle of Ages e Seasons (dove però non ne viene indicato il nome), The Wind Waker, Twilight Princess, Four Sword Adventures e The Minish Cap, per poi fare la sua comparsa anche in The Legend of Zelda Breath of the Wild qualora si sia in possesso dell'apposito Amiibo di Link. E chissà se il destriero farà la sua comparsa anche in Zelda Breath of the Wild 2 rinviato al 2023. Al di fuori del brand principale, infine, fa un'apparizione anche in Link's Crossbow Training e in Super Smash Bros. Brawl.

