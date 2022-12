The Legend of Zelda: come si chiama l'iconica spada di Link?

Nella saga di The Legend of Zelda poche cose sono iconiche come la spada di Link, uno degli armamenti più famosi della storia dei videogiochi. E' proprio con quest'arma che il personaggio viene quasi sempre rappresentato, ed è ormai entrata a far parte dell'iconografia delle opere Nintendo. Ma qual è il suo nome?

La lama che Link brandisce è la Spada Suprema (Master Sword in inglese). Si tratta di un'arma dall'elsa viola o blu, e che di frequente si trova accanto all'altrettanto celebre scudo Hilya. Questi due strumenti sono ormai indissolubilmente legati all'immagine da 'icona' dell'eroe, e riconosciuti in tutto il mondo come appartenenti all'universo di The Legend of Zelda.

La Spada Suprema è apparsa per la prima volta in A Link to the Past, per poi fare capolino in diverse occasioni e forme in tutti gli altri titoli della serie. E' ovviamente presente anche nell'ultimo capitolo uscito su Wii U e Nintendo Switch: ecco a tal riguardo come trovare la Master Sword in The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Nel trailer di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, invece, vediamo il protagonista portare con sé la Spada Suprema gravemente danneggiata. Probabilmente la causa dietro questo cambiamento sarà parte della storia del prossimo capitolo, così come la sua probabile, eventuale ricostruzione.