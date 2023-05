The Legend of Zelda: come si chiama il padre di Zelda e Re di Hyrule?

Il nuovo capitolo delle avventure di Link in quel di Hyrule è da poco giunto sui lidi di Nintendo Switch, con The Legend of Zelda Tears of the Kingdom che va oltre ogni aspettativa, come raccontatovi dal nostro Giuseppe Arace con la recensione del sequel diretto di Breath of the Wild che ci porta alla ri-scoperta del magico regno decaduto.

Zelda Tears of the Kingdom ha promesso un'esperienza videoludica inedita e incredibile ai giocatori di tutto il mondo, anche a fronte del fatto che essa si sia posta in piena continuità con il suo predecessore. Se per molti questo capitolo è quindi la continuazione di un lungo viaggio, per molti potrebbe essere la prima occasione per scoprire la vastità di Hyrule in questo nuovo corso della saga.

Il regno è sprofondato nel caos e Zelda è ormai dispersa, ma sapete qual è il nome del Re di Hyrule, nonché del padre della principessa? Il sovrano del regno è apparso diverse volte nel corso delle avventure che compongono l'iconica saga del mondo Nintendo: il capo degli Hylia, la razza a cui appartengono proprio quest'ultimo insieme a Link e Zelda, è stato infatti al centro di diverse fasi del viaggio di Link.

Basti pensare, tra i tanti casi esempio, quello di Breath of the Wild, ove nel corso dei primi minuti di gioco vi è l'occasione di incontrare un vecchio solitario abitante dell'altopiano che, poco dopo, si rivelerà essere proprio il Re di Hyrule: da questa iterazione e numerose altre (The Wind Waker, The Minish Cup, Ocarina of Time, ma non solo) veniamo a sapere che il nome del padre di Zelda è Re Daphnes.

Nel titolo del 2017 egli ha rivestito un ruolo speciale nel salvataggio di Zelda ad opera di Link: dandogli la paravela, Re Daphnes ha permesso a Link di salvare il regno dalla minaccia di Ganon... Ma sarà stato più che sufficiente per fermare la calamità? Hyrule è di nuovo nel caos e Link continua a ricercare la sua principessa. The Legend of Zelda è ricco di curiosità legate al mondo della Grande N e non solo: sapevate, ad esempio, che l'ultramano di Zelda Tears of the Kingdom omaggia la storia di Nintendo?