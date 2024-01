The Legend of Zelda, un cosplay italiano di Zelda da principessa a Maid

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è stato uno dei migliori giochi dell'anno appena trascorso. L'avventura di Link, sequel del precedente Breath of the Wild, continuerà a farci compagnia anche in questi mesi iniziali del 2024, così come i numerosi cosplay che rendono merito all'epopea Nintendo.

I segreti di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sono numerosi e anche una volta completata la storia principale spingeranno i giocatori a restare ad Hyrule per esplorarne ogni anfratto. Tears of the Kingdom non avrà più sequel. Quella sviluppata dalla Grande N era una duologia che è andata a concludersi proprio con TOTK. A ogni modo, questi due episodi hanno segnato un'era e indicato la via per il futuro. Zelda non tornerà a essere lineare, poiché gli standard segnati sono troppo alti per poter tornare indietro.

In attesa di sapere quel che Nintendo ci riserva per il futuro - al momento non sappiamo ancora se internamente è in produzione qualche nuovo episodio – la cosplayer italiana Emily Ghost Witch sorprende il fandom con una particolare interpretazione. In questo cosplay di Zelda da Tears of the Kingdom la bionda regnante di Hyrule smette di essere principessa per avvicinarsi a un ceto più basso. Abbandonata la corona, ma ugualmente graziosa ed elegante, Zelda diviene una maid.