The Legend of Zelda: un cosplay di Link al femminile in costume e con lo scudo Hylian

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Nintendo Switch stanno dominando le classifiche. Il più recente episodio dell'iconica saga di giochi di ruolo a stampo action ha infatti fatto innamorare il pubblico con le sue atmosfere fantasy e le sue sbalorditive ambientazioni inedite.

Ponendosi come un sequel ambientato cinque anni dopo gli eventi del già ottimo Breath of the Wild, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha superato le aspettative più rosee. Questo nuovo capitolo è infatti riuscito a migliorare le meccaniche del suo predecessore portando innovazioni sia nel gameplay che nel comparto scenografico e narrativo.

In Tears of the Kingdom i giocatori tornano ancora una volta al fianco di Link, personaggio iconico protagonista della saga sin dal primo capitolo datato 1986. Dopo la sconfitta della Calamità Ganon in Breath of the Wild, Link e la principessa Zelda esplorano i sotterranei del castello, dove trovano un essere mummificato che riesce a danneggiare la Spada Suprema e a espandersi in tutta Hyrule con il suo miasma corrosivo. Ecco alcune curiosità sulla spada che Link utilizza in The Legend of Zelda.

In questo cosplay femminile di Link da The Legend of Zelda torniamo al fianco del protagonista di Tears of the Kingdom. Con indosso solo dell'intimo, Link è equipaggiato con una borsetta, la Spada Suprema e lo Scudo Hylian. Ad aver condiviso questa bellissima interpretazione è la cosplayer Its Satiella.