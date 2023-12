The Legend of Zelda: un cosplay di Link femminile e impavido all'avventura

Mentre Nintendo festeggia la nomination di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ai The Games Awards 2023 rilasciando un nuovo trailer, la community di appassionati è ancora impegnata con l'ultima epopea per il Regno di Hyrule. Link riuscirà a sventare la minaccia di Ganondorf?

Zelda: Tears of the Kingdom è stato uno dei migliori giochi dell'anno, un sequel concreto che ha saputo andare a migliorare i punti forti del capitolo precedente e a donare un'esperienza unica ai videogiocatori.

Nelle ultime settimane è stato svelato un progetto innovativo e che ha scioccato la community. In collaborazione con Sony Pictures Entertainment, che si occuperà di parte della produzione, è stato annunciato il film live-action di The Legend of Zelda.

Machine Gun Kelly vorrebbe essere Link nel film di Zelda, ma ancora non sappiamo a quale attore di Hollywood sarà affidata questa illustre parte. Link è uno dei protagonisti più iconici del mondo videoludico, presente nelle case degli appassionati da quasi quarant'anni, per cui il suo ruolo è tra i più ambiti, tanto da attirare le attenzioni della comunità dei cosplayer.

In attesa del film, la cosplayer Vokunzul veste i panni di Link per partire in una nuova avventura per Hyrule. In questo cosplay di Link da Zelda l'appartenente alla razza degli Hylia è immerso in un bosco con il suo iconico vestito verde e armato di spada e scudo.