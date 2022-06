The Legend of Zelda: un cosplay di Link, il protagonista dei videogiochi

The Legend of Zelda è una serie di videogiochi che spesso ha causato confusione tra i non giocatori e i non appassionati. In molti hanno sempre creduto che il protagonista fosse Zelda, quel personaggio enunciato nel titolo. Chi ha però giocato un titolo di questa lunghissima saga di casa Nintendo sa però che le cose non stanno così.

Il vero protagonista di The Legend of Zelda non è quindi Zelda, che in realtà è la principessa del regno di Hyrule e che finisce sempre al centro delle trame del cattivo di turno, diventando vittima di rapimenti o di magie che la sigillano. No, il protagonista è Link, il personaggio che indossa sempre una maglia verde e un cappello dello stesso colore, dal quale spesso spuntano dei corti capelli biondi. Armato di spada e scudo, si avventura per tutto il regno risolvendo enigmi, superando ostacoli e battendo nemici tra creature magiche e stregoni.

Link tornerà in futuro in The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, l'attesissimo seguito del videogioco di Nintendo Switch. In attesa, Ana, in arte Pitayacos, ha realizzato questo cosplay di Link da The Legend of Zelda, che appare proprio come nei videogiochi. Con la sua spada dall'elsa blu e uno scudo sulle spalle, si avventura per le terre di Hyrule.