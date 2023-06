The Legend of Zelda: un cosplay di Link e Zelda dagli italiani Icedtsuki e Kurichan

Mentre The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom prosegue la sua cavalcata in cima alle classifiche dei più venduti, gli appassionati della leggendaria serie action RPG Nintendo si cimentano in omaggi e interpretazioni dei personaggi della storia.

Seguito diretto di Breath of the Wild, ambientato cinque anni dopo i suoi eventi, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom porta i giocatori in un'epica avventura tra i meravigliosi paesaggi di Hyrile e le misteriose isole che fluttuano nei cieli che sovrastano il regno. Un cataclisma ha sconvolto Hyrule e Link e Zelda sono costetti a partire in una pericolosa missione per scoprire la verità sulla catastrofe che ha gettato la loro amata terra nel caos.

In Tears of the Kingdom sono i giocatori a decidere quale cammino seguire mentre esplorano le sconfinate distese di una Hyrule trasformata ed espansa. In questo nuovo episodio è infatti possibile esplorare i sotterranei e le isole volanti nel cielo del regno, sfruttando le inedite abilità di Link. A proposito, anche voi state sfruttando la creatività concessa da Zelda Tears of the Kingdom?

In questo cosplay di Link e Zelda da The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vediamo i due eroi di Hyrule schierarsi in difesa del regno, pronti ad affrontare la nuova minaccia scatenata da Ganondorf. Ad aver condiviso sui social questa fantastica interpretazione è la coppia di cosplayer italiani formata da Icedtsuki e Kurichan.