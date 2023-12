The Legend of Zelda: un cosplay natalizio di Zelda in azzurro augura buone feste

Il successo di Zelda: Tears of the Kingdom è stato assoluto, tanto da aver raggiunto anche la stazione di Roma Termini - se non sapete di quello che stiamo parlando, non esitate a seguire il link che vi abbiamo fornito! -. E allora, quale modo migliore di celebrare le feste natalizie se non al fianco della principessa di Hyrule?

Se pensavate che quella cominciata con Breath of the Wild potesse essere una trilogia, vi sbagliavate. Nintendo ha confermato che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom non avrà sequel, e che dunque questa storia ha raggiunto il suo epilogo.

Nei prossimi giochi di Zelda non ci sarà più l'Ultramano, l'elemento che ha permesso ai fan di sbizzarrirsi concedendo totale libertà creativa. Potremmo non rivedere più questa feature, in quanto la Grande N non ha intenzione di sviluppare un Zelda Maker, ossia un titolo ispirato a Mario Maker. Dinanzi a queste due realtà dei fatti, si potrebbe allora pensare che il prossimo The Legend of Zelda sia più classico e lineare.

Ancora non sappiamo che strada seguirà Nintendo, se quella della nostalgia o quella dell'innovazione, ma Natale è più caldo con questo cosplay di Zelda. In un completo da babbo natale in tinta azzurra e bianca, circondata da neve e decorazioni natalizie, la principessa di Hyrule è la cosplayer Alin Ma "Xenon".