The Legend of Zelda: un cosplay della principessa Zelda in abito regale

Hyrule, paese fantasy che ormai ha tanti anni sulle spalle ma comunque misteri da svelare. Questo regno è abitato da una persona bionda, che no, non è Link. Nonostante sia Link il protagonista di The Legend of Zelda, a dare il nome al videogioco è proprio la principessa che più e più volte viene rapita dai cattivi che vogliono controllare il mondo.

E proprio Link deve sempre cercare di salvare la principessa Zelda dalle grinfie del male. Questo personaggio è sempre stata una figura di contorno, anche se di spazio ne ha avuto in The Legend of Zelda: Breath of the Wild, uno dei videogiochi più amati non soltanto della saga, ma del mondo videoludico in generale. Tra circa un anno arriverà The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, con tante avventure ed enigmi ma anche pericoli per la principessa in generale, che sarà sicuramente al centro di qualche nuova mira maligna.

Nel frattempo, Ksana Stankevich propone al suo pubblico - ma anche ai fan dell'epica saga di Nintendo - un cosplay della principessa Zelda con il suo abito blu e bianco, con tanto di tiara d'oro e cristalli rossi sulla fronte che le dona un aspetto ancora più regale. Tra fiori e pianoforte, le foto hanno un'atmosfera molto pulita e unica.

Sapete quanti anni hanno Link e la principessa Zelda?