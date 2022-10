The Legend of Zelda: un cosplay della principessa Zelda allarmata per il destino di Hyrule

L'uscita di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom su Nintendo Switch è ancora lontana, ma è comunque possibile far visita alle terre di Hyrule riscoprendo i vecchi titoli della saga. Tornati al 2013, ecco un cosplay della principessa Zelda dal The Legend of Zelda: A Link Between Worlds.

Prima di metterci in viaggio alla scoperta dei segreti della Hyrule di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, in uscita il 12 maggio 2023, facciamo un salto indietro nel tempo per tornare ai tempi del sequel di A Link to the Past uscito su Nintendo 3DS.

Zelda è la figlia del Re di Hyrule, erede al trono del regno. È in possesso di un frammento di un oggetto leggendario, la Triforza della Saggezza tanto ricercata dagli antagonisti della serie. Per questo viene spesso rapita, costringendo Link a mettersi alla sua ricerca per preservare la Triforza.

La Zelda di A Link Between Worlds indossa un lungo abito rosa su cui è inciso il logo della Triforza e che viene tenuto stretto da una cinta rossa con pendenti in oro. La veste termina con una sfarzosa gonna bianca abbinata a un mantello bianco e degli spallacci in oro. A farci dono di questo incontro con la principessa Zelda è la cosplayer di Instagram ChibiAsya.