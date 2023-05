The Legend of Zelda: un cosplay della principessa Zelda in camicia da notte

Il pubblico freme, ma è ormai tutto pronto per l'uscita di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom su Nintendo Switch. Mentre i fan si preparano all'avventura sequel di Breath of the Wild, l'omonima principessa del titolo si concede un attimo di riposo in camicia da notte.

L'ultimo trailer di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom porta i giocatori nell'ignoto. Ancora una volta nei panni di Link, i giocatori avranno modo di esplorare Hyrule via terra, come già accaduto negli altri titoli della serie, che per la prima volta in cielo, sulle isole galleggianti distrutte dalla Calamità. Tears of the Kingdom promette un gameplay e una libertà d'azione senza pari, offrendo scenari aperti, dungeon e caverne. Le novità di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom saranno molte e potranno essere provate in prima persona a partire dal 12 maggio 2023, giorno d'uscita del titolo Nintendo.

A ogni modo, prima di avventurarsi in questo nuovo viaggio, i fan sono stati sorpresi da una bellissima interpretazione condivisa in rete dalla cosplayer Ezy Summers. In questo cosplay di Zelda da Tears of the Kingdom ritroviamo la principessa in una candida camicia da notte, seduta con le gambe incrociate e con le orecchie che caratterizzano la specie degli Hylia.