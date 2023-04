The Legend of Zelda, un cosplay della principessa Zelda preoccupata per le sorti di Hyrule

Con ben 10 minuti di gameplay di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Nintendo è riuscita a convincere gli appassionati, che ora attendono con ancor più ansia il prossimo capitolo della saga ambientata ad Hyrule.

Lo sviluppo di The Legend of Zelda: Tears of the Kindgom è completo e ai fan ora non resta altro che attendere la data di uscita prevista. Sequel diretto del capolavoro Breath of the Wild, questa nuova avventura uscirà il 12 maggio 2023 in esclusiva su Nintendo Switch.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom rinnoverà la consolidata formula con migliorie e novità al gameplay, un compito assolutamente non facile ma che già dai primi minuti di videogameplay sembra essere perfettamente riuscito. Come il suo predecessore, anche The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è un open world e permetterà dunque ai giocatori di esplorare in assoluta libertà il regno in cui è ambientata la saga Nintendo.

In attesa di poter mettere le mani sul titolo, i fan accolgono l'interpretazione della cosplayer Ainlina, la quale sui social ha vestito i panni di Zelda per tornare nelle ambientazioni di Hyrule in anticipo. In questo cosplay della principessa Zelda ritroviamo la sovrana pensierosa per le sorti del regno, che dovrà affrontare una nuova, pericolosa minaccia dopo la sconfitta di Ganon.