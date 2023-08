The Legend of Zelda: un cosplay della principessa Zelda regale e in oro

In soli tre mesi dall'uscita, le vendite di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom stanno decollando quasi fino a sfiorare i record fatti segnare dal precedente Breath of the Wild. La saga di Link e Zelda è ormai una certezza e la nuova avventura arrivata su Nintendo Switch ha convinto il pubblico, che senza esitare è partito all'avventura.

Il Regno di Hyrule è nuovamente in pericolo, sconvolto dalla Calamità di Ganondorf. Questa volta Link può avventurarsi non solo sulla superficie terrestre, ma anche nelle profondità oscure e pericolose e nei suggestivi e limpidi cieli di Hyrule.

Questo lungo cammino, che sta ancora impegnando numerosi videogiocatori, diventa più lieto grazie a un'iniziativa della Grande N, che sta regalando oggetti gratis agli utenti di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Tra coloro i quali ancora non hanno portato a termine l'avventura troviamo anche la cosplayer Loonakia, impegnata con una splendida interpretazione celebrativa di colei che ha tra le mani il futuro del regno.

In questo cosplay della principessa Zelda da The Legend of Zelda ammiriamo la spalla di Link nel caratteristico design dell'ultimo episodio della saga. I capelli dorati di Zelda sono ora corti, ma la maestosità della Hylia è rimasta invariata. Per l'occasione, indossa un costume dorato, abbinato ad accessori in oro e a un pareo leggero di colore azzurro impreziosito da pendenti dorati.