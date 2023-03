The Legend of Zelda: un cosplay della principessa Zelda regale e pronta a combattere

Nintendo ha avuto la possibilità di dare vita a tante serie che ancora oggi resistono alle sfide del tempo. Proveniente dall'era NES, c'è The Legend of Zelda, una delle più celebri saghe di videogiochi, iniziata nel 1986 con l'uscita del primo gioco. Da allora, sono stati prodotti numerosi seguiti e spin-off per varie piattaforme.

Uno dei titoli più acclamati della serie è Breath of the Wild, uscito nel 2017 per Nintendo Switch e Wii U. Il gioco presenta un vasto open world, dove il giocatore può esplorare liberamente e affrontare le missioni principali nel modo che preferisce, che vedrà poi un seguito con Tears of the Kingdom. Lì si è vista ancora una volta la principessa Zelda, vero motore della serie, ma è in Hyrule Warriors, invece, che la principessa dà prova di saper anche combattere contro orde di nemici.

La principessa Zelda è uno dei personaggi più importanti della serie, spesso interpretata come l'interesse amoroso del protagonista Link. Tuttavia, nel corso della serie, la principessa è stata anche mostrata come una guerriera abile e coraggiosa, che ha lottato al fianco di Link per salvare Hyrule. Per questo i cosplay di Zelda sono tra i più popolari in rete, con tante cosplayer che la ritraggono con le versioni più vecchie o alternative, anche se a vincere principalmente sono quelle in versione Breath of the Wild.

C'è però anche un cosplay di Zelda principessa guerriera, più simile alla versione vista in Hyrule Warriors. Questa versione del personaggio si presenta con un abbigliamento da guerriera regale, spada al fianco e una personalità forte e determinata. È ciò che ha proposto Togeking nella sua foto, visibile in basso, dove l'icona di casa Nintendo prende vita con questo lungo abito bianco e lilla coniugato da armature e spada.

E dalla versione guerriera alla versione estiva con questo cosplay di Zelda in costume.