The Legend of Zelda: un cosplay della principessa Zelda in tenuta da spiaggia

Forte di un clamoroso successo commerciale, e approvato da pubblico e critica, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è papabile candidato alla vittoria del titolo di gioco dell'anno 2023. Sebbene sia già passato qualche tempo dal debutto, è ancora presto per lasciarsi alle spalle il Regno di Hyrule.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è uno dei giochi più venduti per Nintendo Switch. Sebbene Nintendo non abbia ancora aggiornato i dati ufficiali, infatti, l'ultima avventura di Link occupa stabilmente i primi posti nelle classifiche dei più venduti. A confermare ciò è anche la popolarità del franchise tra la community dei cosplayer.

The Legend of Zelda difficilmente tornerà a uno stile classico, se non con ipotetici capitoli spin-off, ma questa non è assolutamente una preoccupazione per il pubblico, che anzi ha apprezzato la svolta presa a partire da Breath of the Wild.

Chi ancora non ha avuto modo di recuperare l'ultimo episodio dell'iconica saga di giochi action adventure sviluppata dalla grande N farebbe bene a farlo nel corso delle vacanze estive, come suggerisce questo cosplay della principessa Zelda da The Legend of Zelda. Nello scatto condiviso dalla cosplayer Natalia Kat vediamo la sovrana del popolo Hylia in tenuta da spiaggia, pronta a tuffarsi in mare per ripararsi dall'afa estiva.