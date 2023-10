The Legend of Zelda: un cosplay di Purah, la ricercatrice da Tears of the Kingdom

Nessuno ha fatto di meglio. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è stato il gioco più venduto in Giappone del 2023. Il nuovo titolo della leggendaria saga, sviluppato da Nintendo e pubblicato su Switch, ha sorpreso il pubblico di appassionati rinnovando e perfezionando la formula già di per sé ottima di Breath of the Wild.

I numeri fatti registrare sono da capogiro, ma Nintendo non intende spremere l'episodio uscito nel maggio del 2023. Stando alle dichiarazioni della software house, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom non avrà DLC. Un sequel, invece, non è da escludersi, anche se in questo caso si parla di un'attesa che richiederebbe anni.

A contribuire al successo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è stata Purah, che ha letteralmente fatto innamorare il pubblico con il suo nuovo design accattivante. Purah è la massima autorità quando si parla di tecnologie antiche, servitrice fedele della principessa Zelda che contribuisce alla ricerca della civiltà Zonai.

Purah ha più di un secolo di età, ma ha invertito il suo invecchiamento sfruttando la tecnologia. Se in Breath of the Wild sembrava una bambina, in Tears of the Kingdom è invece adulta. È lei a suggerire alla principessa Zelda di esplorare l'area sottostante il castello di Hyrule, un evento che porta allo scatenarsi della trama dell'ultimo episodio.

In questo cosplay di Purah da The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ritroviamo la ricercatrice in età adulta, e non bambinesca, con i leggins color arancio e gli occhiali tondi sul volto. A condividere lo scatto che trovate in calce all'articolo è la cosplayer di fama internazionale PeachMilky.