The Legend of Zelda: un cosplay di Riju, la sovrana dei Gerudo

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è un successo assoluto per la stampa, e non solo. L'utenza sta letteralmente divorando il titolo uscito da poco su Nintendo Switch, immergendosi a capofitto nella nuova avventura di Link. Una maestosa interpretazione ci porta a Cittadella Gerudo.

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom la Cittadella Gerudo grava in una situazione disastrosa. La città è caduta in rovina a causa della tempesta di sabbia che la circonda. Questo cataclisma ha bloccato il commercio e il turismo, costringendo la popolazione a trovare riparo nei sotterranei della città.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha superato le altissime aspettative. Nel sequel di Breath of the Wild i giocatori ritrovano un volto noto di Hyrule. Ora più adulta, Makeela Riju è divenuta la leader dei Gerudo assumendo anche un ruolo attivo in combattimento. La sovrana combatte brandendo due scimitarre che ricordano i ladri Gerudo di Ocarina of Time o i Gerudo pirati di Majora's Mask.

In questo cosplay di Riju da The Legend of Zelda la Gerudo è il Saggio del Fulmine, con indosso il suo particolare abbigliamento e un copricapo vistoso e sfarzoso. A condividere lo scatto sui social media è la cosplayer Kappy_w.