The Legend of Zelda: un cosplay di Skull Kid, il bambino della foresta

Molto presto potremo tornare ad Hyrule. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è già stato classificato in Corea e la prossima avventura di Link promette meraviglie. In questo nuovo capitolo dell'iconica saga Nintendo ritroveremo anche Skull Kid?

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è il titolo più atteso dai lettori di Famitsu, ma all'uscita non manca ormai molto. Il seguito del pluripremiato Breath of the Wild arriverà infatti su Nintendo Switch dal 12 maggio 2023.

In Tears of the Kingdom avremo modo di tornare a esplorare le terre meravigliose di Hyrule al fianco di Link, il quale sarà nuovamente impegnato nella ricerca della principessa Zelda e della Triforza. Ma ci sarà anche Skull Kid?

Skull Kid, o anche conosciuto come ragazzo ocarina, è un personaggio ricorrente nella saga e che è stato uno dei protagonisti principali del capitolo Majora's Mask. Skull Kid è un bambino Hylia che si è smarrito nel Bosco Perduto poiché con sé non aveva una fatina. A causa di ciò, si è trasformato in un bambino perduto, ossia un essere vivente che diventa un tutt'uno con la foresta. Grande amante della musica, colleziona qualsiasi cosa emetta un suono.

In questo cosplay di Skull Kid da The Legend of Zelda lo vediamo con indosso il suo abbigliamento fatto di rami e foglie secche, con la sua maschera raccapricciante e con i suoi occhioni gialli. A realizzare questa interpretazione che gli è valsa il primo premio a una competizione è il cosplayer Max Mellowz.