The Legend of Zelda: un cosplay di Urbosa mozzafiato creato da Cutie Pie

L'avventura di The Legend of Zelda è stata narrata in tanti videogiochi, alcuni dei quali risalgono a oltre venti anni fa e console quasi dimenticate. Link e Zelda hanno superato tante peripezie contro maghi, mostri e tanto altro ancora. Ma non ci sono soltanto loro in questa grande saga preparata per le console di casa Nintendo.

Con la nascita di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il mondo di Hyrule si è esteso a dismisura - e lo farà ancora di più con l'arrivo del sequel Breath of the Wild 2 - portando i due storici protagonisti a confrontarsi con altri avversari e a trovare molti alleati. Proprio con quest'ultimo gioco, la saga di Zelda presenta Urbosa, campionessa di Gerudo che pilota la Bestia Divina Vah Naboris.

È una guerriera di colore con capelli rosso fiammeggiante, capace di manipolare i fulmini e di utilizzare una tecnica di combattimento con la scimitarra che somiglia a una danza. La cosplayer Cutie Pie Sensei omaggia questo personaggio che spesso viene tralasciato in confronto ai ben più noti. Ecco un cosplay di Urbosa da The Legend of Zelda: Breath of the Wild con tutto il suo charme.

Zelda: Breath of the Wild 2 potrebbe debuttare nel 2022, chissà se ci sarà modo di far tornare anche Urbosa.