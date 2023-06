The Legend of Zelda: un cosplay di Zelda in abito bianco dall'italiana Aoy

A oltre un mese dall'uscita, la frenesia per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom non è ancora cessata. L'ultimo episodio della leggendaria saga Nintendo, pubblicato in esclusiva su Switch il 12 maggio 2023, è infatti ancora tra i più discussi tra la community, soprattutto per quanto riguarda il fronte cosplay.

Mentre i giocatori tentano di far girare The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom su PC, peraltro con risultati sorprendentemente eccezionali, la cosplayer italiana Aoy Black Roses Queen si è cimentata in una spettacolare interpretazione dell'eroina della serie.

Zelda: Tears of Kingdom ha conquistato il cielo, con una mappa di Hyrule che non rivoluziona ma amplia quella già esplorata nel precedente Breath of the Wild. In questa nuova iterazione è infatti possibile avventurarsi non solo per intricati dungeon sotteranei o per le terre selvagge del regno, ma anche solcare le nuvole con la paravela. L'esplorazione lascia poi spazio al combattimento quando Link cerca un modo per fermare la Calamità scatenata da Ganondorf.

In questo cosplay di Zelda da Tears of the Kingdom torniamo al fianco della principessa di Hyrule con indosso il suo semplice, ma allo stesso tempo elegante abito bianco. In questa sua interpretazione condivisa dalla cosplayer nostrana i capelli biondi non sono legati come in Tears of the Kingdom, ma lasciati sciolti come in Breath of the Wild.