The Legend of Zelda: un cosplay di Zelda tra i boschi di Hyrule

Da ormai qualche settimana Nintendo ha scosso la comunità di appassionati con l'annuncio del film live-action di The Legend of Zelda. A differenza del lungometraggio di Super Mario, questo sarà co-prodotto con i rivali storici di una vita, con Sony Picutres Entertainment che si occuperà della distribuzione.

Mentre la doppiatrice di Zelda si propone per il film, entusiasta del progetto, il toto casting per gli attori interpreti dei protagonisti di gioco è già cominciato. Il fandom sta provando a ipotizzare quale star di Hollywood verrà selezionata per interpretare Link, il malvagio Ganondorf e la principessa Zelda. Per la parte di quest'ultima si propone la cosplayer Its Kate Key condividendo sui social media una sua spettacolare interpretazione.

Non c'è solamente la star di Euphoria a candidarsi per la parte di Zelda nel film Nintendo. L'artista citata prova a convincere Miyamoto-san in persona con uno spettacolare cosplay di Zelda da Tears of the Kingdom. La principessa di Hyrule, con i capelli tagliati corti come nell'ultima avventura uscita su Switch, si aggira per uno dei boschi del regno di Hyrule nel tentativo di fermare la calamità. In attesa dell'uscita cinematografica, i giocatori Nintendo possono ancora recuperare The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, un sequel che è riuscito a superare le elevatissime aspettative generate dal già ottimo Breath of the Wild.